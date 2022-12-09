09 Декабря 2022
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Политика В России
Фото:wikipedia.org

Суд продлил арест Кара-Мурзе*

Басманный суд Москвы продлил арест российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов).

Он будет находиться под стражей до 12 февраля 2023 года. "Басманным районным судом г.Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Кара-Мурзы Владимира Владимировича до 12 февраля 2023 года", — сообщила пресс-служба суда.

Кара-Мурза с апреля текущего года находится в СИЗО, его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ при проведении спецоперации. Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ. Также в июле в отношении него завели дело об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Теги: Кара-Мурза, арест, суд, оппозиция



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