09 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума предложила штрафовать СМИ за инструкции по созданию боеприпасов

На рассмотрение депутатов Госдумы внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предлагающие штрафовать СМИ за публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов.

Документ внесен председателем Думы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и другими депутатами. Поправки предложено внести в статью 13.15 КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации". Пятая часть данной статьи предусматривает ответственность за распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях инструкций по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, незаконному изготовлению и переделке огнестрельного оружия. Раздел могут дополнить словами "а равно незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию".

Распространение такой информации грозит для юридических лиц штрафом в размере от 800 тыс. до 1 млн руб. или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Для граждан предусматриваются штрафы в сумме от 10 тыс. до 50 тыс. руб, для должностных лиц — от 40 тыс. до 80 тыс. руб.

Как считают авторы инициативы, принятие закона позволит "повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан". Правительство РФ уже поддержало документ.

Напомним, диверсионная деятельность, от подготовки до вовлечения других лиц, будет караться вплоть до пожизненного лишения свободы. Такой законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря.

Теги: Госдума, штрафы, СМИ, боеприпасы



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