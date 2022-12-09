В Академическом районе до конца года будет сдан Дворец дзюдо

Депутаты Екатеринбургской городской думы провели выездное заседание в Академическом районе, в рамках которого оценили подготовку спортивных объектов к проведению Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Первым объектом, который осмотрели парламентарии, стал Дворец дзюдо. Строительство здания началось в 2020 году и в настоящий момент вышло на финишную прямую. Как сообщил начальник участка ООО "СК Интег" Александр Марков, работы завершены на 97%. До конца года спортивный объект будет сдан.

"Мы завершаем отделочные работы, завозим техническое оборудование. Заканчиваем работы по инженерным сетям, вентиляции. Ведется монтаж экранов табло, где будет информация по текущим соревнованиям. Также заканчиваем работы по покрытию основного зала. В конце недели привезут сиденья и мы начнем их установку", - сообщил Марков.

Во Дворце дзюдо, общей площадью 17 тысяч квадратных метров, расположены тренировочный и основной зал с четырьмя татами, раздевалки, медицинский блок, кафе, пресс-центр, VIP-трибуны и другие помещения. Трибуны рассчитаны на 1800 мест.

В учреждении смогут тренироваться не только профессиональные спортсмены, но и жители всего Академического: для занятий фитнесом и гимнастикой предусмотрены отдельные залы. Предполагается, что одновременно дворец смогут посещать порядка 1000 человек.

После окончания Универсиады сооружение планируется передать Спортивной школе олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

Затем депутаты осмотрели Детскую академию тенниса "Гринвич" - это один из крупнейших теннисных центров Свердловской области, единственный клуб в Екатеринбурге, на базе которого располагаются корты сразу с тремя видами покрытий: хард, грунт и искусственная трава.

По словам управляющей академией Дарьи Токаревских, в здании есть шесть крытых кортов, на которых спортсмены могут тренироваться в любую погоду. "Здесь занимаются дети, которые уже выступают на всероссийских и международных соревнованиях", - сообщила она.

В помещении академии функционирует зона для занятия сквошем (игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении), магазин, где теннисисты могут приобрести все необходимое для будущих побед, и фитнес-клуб с бассейном, который могут посещать жители Академического.

Детскую академию тенниса "Гринвич" также планируется задействовать в проведении Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году.

Парламентарии отметили, что в Академическом районе большое количество спортивных объектов, и огромную роль в спортивной жизни восьмого района играют образовательные учреждения. Депутатская группа содействия развитию Академического отметила заслугу застройщика - АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", который проектировал школы в новом районе города: все они оснащены современными комплексными спортплощадками.

С 2011 г. школы получают спортивные ядра, футбольные поля, легкоатлетические дорожки, баскетбольные, волейбольные площадки, площадки для занятий воркаутом, большие спортивные залы для игровых видов спорта, тренажерные залы и залы для общей физической подготовки. Ряд школ оснащается плавательными бассейнами. Так, школа №31, открытая в этом году, оснащена сразу двумя бассейнами для младших и старших детей. Общее число спортивных объектов, которые появились благодаря вводу в эксплуатацию образовательных учреждений, составило 83 объекта.

Особенность района в том, что при его проектировании было заложено порядка 17 километров велодорожек.

Спортивные площадки располагаются также на придомовых территориях Академического и на первых этажах домов. Всего, по оценкам депутатов, на первых этажах расположено порядка 50 объектов для занятий физкультурой и 76 спортивных площадок. Район является самым обеспеченным по плавательным бассейнам - всего в районе функционируют семь бассейнов.

При этом парламентарии отметили недостаток государственных муниципальных специализированных объектов спорта - работа по развитию этого направления будет продолжена.