ЕС не признает загранпаспорта, выданные на новых территориях РФ

Российские загранпаспорта, выданные В ЛДНР, Запорожской, Херсонской области, а также в Абхазии и Южной Осетии, не будут признаваться Советом ЕС. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на коммюнике, выпущенное в Брюсселе. На этот раз решение окончательное.

"Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС", - говорится в коммюнике.

Министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Чехии Вит Ракушан также заявил, что принятое сегодня решение еще раз говорит о том, что Совет ЕС "твердо стоит на стороне Украины".