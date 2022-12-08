09 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Диверсионная деятельность в России может обернуться пожизненным сроком

Диверсионная деятельность, от подготовки до вовлечения других лиц, будет караться вплоть до пожизненного лишения свободы. Такой законопроект был сегодня внесен в Госдуму.

Авторами идеи стали спикер Думы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и другие депутаты.

Согласно документу, диверсант также может получить срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет.

Прохождение обучения диверсионной деятельности также будет предусматривать наказание вплоть до пожизненного заключения.

"Приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих,- наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет или пожизненным лишением свободы", - говорится в документе.

Теги: диверсия, пожизненный срок



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