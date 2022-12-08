Минкульт не станет пропускать в прокат фильмы с ЛГБТ-пропагандой

В российский прокат не будут выходить фильмы с ЛГБ-пропагандой, а также контентом, пропагандирующим педофилию и смену пола среди подростков. Согласно постановлению правительства, опубликованному на портале проектов нормативных актов, Министерство культуры просто не будет выдавать прокатное удостоверение таким картинам.

Минкульт также предложил не пускать в кинотеатры работы, которые пропагандировали бы порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения. В случае необходимости, для оценки содержания фильма будет привлечен экспертный совет, созданный при Министерстве культуры РФ.

Ранее Министерство культуры России утвердило список приоритетных тем кинопроектов, которые могут получить господдержку в 2023 году. Мы рассказали, о чем предлагается снимать кино за государственные деньги.