Еврокомиссия планирует лишить РФ запчастей для компьютеров и авиации

Россия попадет под очередной пакет санкций, однако в этот раз ограничения введут в отношении 169 организаций, которые поставляют в страну зарубежные комплектующие для техники. Таким образом Еврокомиссия предлагает ослабить российский ВПК и сдержать рост технических возможностей российского промышленного производства, пишет Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.

Благодаря ослаблению импорта, РФ не сможет улучшать технологическое развитие оборонного сектора и сферы безопасности с помощью зарубежных комплектующих. В их число войдут ноутбуки, жесткие диски, камеры, линзы, а также товары, которые используются в авиационной и космической индустрии. Есть риск лишиться также двигателей для беспилотников, электронных компонентов, а также химического и биологического оборудования.

Издание отмечает, что очередные санкции могут затронуть телевещание каналов РЕН ТВ, НТВ, "Первого канала" и "России 1".