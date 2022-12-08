08 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: Global Look Press / Stephen Lock / Keystone Press Agency

На почте Великобритании появились первые монеты с Карлом III

В Великобритании поступили в оборот первые монеты с Карлом III. Общественности портрет был представлен в сентябре. Его автором стал скульптор Мартин Дженнингс.

Как сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на Королевский монетный двор Великобритании, в почтовые отделения уже поступила часть из 4,9 млн монет номиналом 50 пенсов. Всего в обращение поступит 9,6 млн монет.

Согласно традиции, портрет короля обращен в противоположную сторону предшественнику - налево. На монете также изображены гербовые щиты и символы народов, входящих в Соединенное Королевство.

В издании отмечают, что первые банкноты с Карлом III стоит ожидать только в середине 2024 года. При этом граждане все еще могут использовать по назначению монеты с портретом Елизаветы II.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III занял ее сын, 73-летний принц Чарльз.

Теги: Великобритания, Карл III, монета



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