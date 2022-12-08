Освобожденного из тюрьмы США Виктора Бута позовут в Госдуму

Виктора Бута, арестованного в США за контрабанду и торговлю оружием и прибывшего сегодня в Россию, пригласят в Госдуму. Об этом журналистам заявил председатель думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Обязательно и в самое ближайшее пригласим в Госдуму на специальное заседание комитета по международным делам и фракции ЛДПР, - заявил Слуцкий. - МИД, и парламент, и правозащитные организации, в том числе Российский фонд мира - добивались его освобождения".

Напомним, сегодня состоялся обмен заключенными между США и Россией. С прибытием Бута в РФ, в Америку отправилась бывшая баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер. Баскетболистка была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали в ИК в Мордовии. Виктор Бут был обвинен в контрабандной торговле оружием и 14 лет провел в американской тюрьме.

В заключении дилер ЛДПР поздравил супругу Бута, отметив, что партия держала связь с россиянкой до самого конца.