08 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

Американский телеканал CNN сообщил об обмене заключенными между США и Россией. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел России: "Процедура обмена Грайнер на Бута успешно завершена. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби".
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Экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер обменена на россиянина Виктора Бута.

Баскетболистка была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали в ИК в Мордовии. Виктор Бут был обвинен в контрабандной торговле оружием и 14 лет провел в американской тюрьме.

Теги: бриттни грайнер, виктор бут, обмен



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Ранее 18.11.2022 10:44 Мск Москва рассчитывает на обмен Виктора Бута – МИД РФ


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