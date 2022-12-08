Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

Американский телеканал CNN сообщил об обмене заключенными между США и Россией. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел России: "Процедура обмена Грайнер на Бута успешно завершена. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби".

Экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер обменена на россиянина Виктора Бута.

Баскетболистка была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали в ИК в Мордовии. Виктор Бут был обвинен в контрабандной торговле оружием и 14 лет провел в американской тюрьме.