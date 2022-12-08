240 беженцев смогли официально трудоустроиться в Свердловской области

Половина беженцев, приехавших в Свердловскую область с Украины и ЛДНР, уже смогли официально трудоустроиться в регионе. Их количество уже насчитывает 240 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по труду и занятости населения области.

98 человек из 240 получили консультацию и помощь в трудоустройстве в центрах временного размещения. Еще трое граждан, получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ. Сейчас они проходят обучение в рамках нацпроекта "Демография" по программам "Менеджмент организации" по специализации управления развитием организации, "SMM и личное продвижение в социальных сетях", "Косметик".

Напомним, что в октябре в Екатеринбург поездом прибыли еще 38 жителей Луганской и Донецкой народных республик. До этого отмечалось, что лишь часть остаются в уральской столице - многие отправляются жить к друзьям или родственникам или вовсе уезжают из региона.