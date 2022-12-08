В Копейске школы начали отправлять классы на дистант из-за ОРВИ

В Копейске Челябинской области 12 школ перевели отдельные классы на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В школе №2 на дистанционное обучение переведены 17 классов, в школе № 7 – 14 классов, в школе № 48 – 13 классов.

Как отметил начальник управления образования Алексей Ангеловский, в настоящий момент наблюдается умеренный сезонный подъем заболеваемости, без резких всплесков. О введении общегородского карантина речь пока не идет.