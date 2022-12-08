08 Декабря 2022
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье с обанкротившегося завода взыскивают 35,6 млн

Межрайонная инспекция ФНС №21 по Пермскому краю обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о включении в реестр требований кредиторов АО "Новые фитинговые технологии" (НФТ) 35,6 млн руб.

Указанная сумма – задолженность акционерного общества по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства, пишет "Ъ-Прикамье". Заявление ИФНС принято к производству, заседание по его рассмотрению назначено на 29 декабря.

В 2017 г. АО "Новые фитинговые технологии" ввело в эксплуатацию завод в Чайковском в рамках реализуемого на территории Пермского края инвестиционного проекта "Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов". Основной задачей проекта являлось удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций составила около 4,4 млрд руб. В 2019 г. АО было признано банкротом, на тот момент компания задолжала ПАО "Сбербанк" и ООО "Дока" суммарно более 2,012 млрд руб.

Теги: Завод, Чайковский, взыскание



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