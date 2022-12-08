08 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: dobroe-an.ru

Программа дальневосточной ипотеки продлена до 2030 года

Правительство продлевает действие программы "Дальневосточная ипотека" до 2030 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, такое поручение дал президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Мишустин отметил, что программа действует три года, за это время выдано свыше 55 тысяч кредитов на приобретение жилья по льготной ставке 2%.

На реализацию программы в бюджете на ближайшие три года предусмотрено около 70 млрд рублей, из них 20 млрд — на следующий год, также сообщил премьер.

Напомним, в июле программа была расширена - теперь взять кредит на строительство или покупку жилья смогут педагоги и медики, проработавшие по своим специальностям в регионе не менее 5 лет. Их возраст и семейное положение не будут учитываться при оформлении кредита.

Теги: дальневосточная ипотека, мишустин



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