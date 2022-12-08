На трассе Екатеринбург - Тюмень столкнулись три грузовика. Есть погибший

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с тремя грузовиками, унесшее жизнь одного из водителей. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области, причиной аварии стала невнимательность одного из водителей.

ДТП произошло сегодня утром. Виновник происшествия пояснил, что отвлекся и не заметил как выехал на встречную полосу. В результате погиб житель Самарской области 64-лет, который перевозил сахар из Екатеринбурга в Сургут.

Инспекторы технического надзора Госавтоинспекции также обнаружили в автомобиле виновника аварии неработающий тахограф, за что тот был привлечен по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ, а также за непройденный техосмотр по ч.1.1 ст.12.5 КоАП РФ.

По факту ДТП ведется следствие.