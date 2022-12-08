08 Декабря 2022
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Политика В России Украина
Фото: kremlin.ru

Запад не замечает действий Украины против России – Путин

Президент России Владимир Путин не без обиды высказался о необъективнсости Запада по отношению к Украине: "Запад не замечает действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума. Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную".

Глава государства добавил, что такое отношение не помешает российским военным "выполнять боевые задачи".

Он подчеркнул, что "все бредни и фейки не должны армии РФ мешать выполнять свой долг перед людьми".

Путин констатировал, что "Россия наносит удары по энергетической инфраструктуры Украины", но "не она первой начала". Он добавил, что "в ходе спецоперации всё делается прежде всего для защиты людей".

Также президент похвалил работу ВВС: "Авиация в ходе спецоперации делает всё вовремя и грамотно, вносит существенный вклад в эффективность действий войск".

Теги: спецоперация, владимир путин, украина, запад



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