На Южном Урале женщина бросила младенца на бетонный пол

В Челябинской области местная жительница подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему 6-месячному сыну, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 1 декабря в одном из домов Катав-Ивановска во время бытовой ссоры подозреваемая бросила сына на бетонный пол. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности. Устанавливаются должностные лица социальных служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые должны были контролировать данную семью.