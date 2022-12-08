08 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Полиция не будет заковывать в наручники женщин и детей

Министерство внутренних дел России не будет использовать наручники (они же "средство ограничения подвижности "Ажур") в отношении женщин, детей и фигурантов экономических преступлений.

В ведомстве заявили, что после встречи президента с членами Совета по правам человека (состоялась накануне) "была дополнительно изучена практика применения в отдельных территориальных органах МВД России" наручников.

"В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теги: наручники, полиция, женщины, дети



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