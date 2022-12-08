Пермский край победил в федеральном конкурсе на создание студенческого кампуса мирового уровня

Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня. Детали проекта привел в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

"Мы много и усиленно работали над заявкой. Проект будет реализован с помощью федеральных, региональных и частных средств. Пермский межвузовский кампус разместится в микрорайоне Камская долина на территории площадью более 20 га", - написал губернатор.

В кампус войдут гостиничный комплекс, в котором смогут жить более 5 тыс. студентов и преподавателей, учебно-лабораторные пространства и технопарк, портивный комплекс с бассейном и стадионом, конгресс-холл для проведения мероприятий и выступлений.

"Этот проект станет знаковым для всего Пермского края, особенно для отрасли образования. Наши вузы и научное сообщество смогут объединить здесь свои навыки и ресурсы. Современный студенческий городок позволит нам привлечь и оставить в Прикамье ещё больше талантливой молодёжи. Вместе с межвузовским кампусом по-новому заживёт и Камская долина, весь правый берег Перми – новое пространство будет интегрировано в жизнь города и доступно для всех жителей", - написал Махонин, поблагодарив президента, премьер-министра России и министерство высшего образования и науки РФ за поддержку инициативы.