Если регион не потратит федеральные деньги за три месяца, Минфин будет их забирать - Володин

Проблема с затягиванием расходования денег, выделенных регионам из федерального центра, усугубилась в этом году, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что парламент и правительство выпустят акт (это будут поправки в закон или распоряжение кабмина), разрешающий Минфину отзывать выделенные средства, если тот нерасторопно их тратит.

"В конце года в регионах затягиваются конкурсные процедуры. Проблема переместилась с федерального на региональный уровень. Конкурсные процедуры в регионах должны проходить максимум в три месяца. Кто не может эффективно тратить федеральные деньги - Минфин будет перераспределять эти деньги и направлять их в те регионы, которые более эффективно работают. Бюджетный рубль должен более эффективно работать. При тех ресурсах, которые направляются в регионы, мы должны быть самокритичными. А кто не может – как правильно говорит наш президент – не надо подходить к снаряду", - заявил Володин на Совете законодателей.