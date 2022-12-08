08 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Если регион не потратит федеральные деньги за три месяца, Минфин будет их забирать - Володин

Проблема с затягиванием расходования денег, выделенных регионам из федерального центра, усугубилась в этом году, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что парламент и правительство выпустят акт (это будут поправки в закон или распоряжение кабмина), разрешающий Минфину отзывать выделенные средства, если тот нерасторопно их тратит.

"В конце года в регионах затягиваются конкурсные процедуры. Проблема переместилась с федерального на региональный уровень. Конкурсные процедуры в регионах должны проходить максимум в три месяца. Кто не может эффективно тратить федеральные деньги - Минфин будет перераспределять эти деньги и направлять их в те регионы, которые более эффективно работают. Бюджетный рубль должен более эффективно работать. При тех ресурсах, которые направляются в регионы, мы должны быть самокритичными. А кто не может – как правильно говорит наш президент – не надо подходить к снаряду", - заявил Володин на Совете законодателей.

Теги: вячеслав володин, бюджет, регионы



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