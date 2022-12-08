Суд решил не выпускать из СИЗО главу Института физкультуры УрФУ Шурманова

Директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов останется в СИЗО до февраля следующего года.

"Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные Шурмановым Е.А. и его защитником на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 3 ноября 2022 года. Указанным постановлением Евгению Шурманову был продлен срок содержания под стражей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд апелляционной инстанции принял решение оставить постановление Верх-Исетского районного суда без изменений. Таким образом, Шурманов останется под стражей по 8 февраля 2023 года включительно.

Напомним, Шурманова задержали в середине июня в Екатеринбурге и обвинили в мошенничестве. Верх-Исетский районный суд уральской столицы отправил главу института в СИЗО до 8 августа. В дальнейшем арест продлили на два месяца – до 8 октября, а затем еще на месяц – до 7 ноября.