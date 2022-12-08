Как оформить карту для автомобилиста?

О дебетовых картах для автомобилистов известно достаточно давно. Более того, они достаточно быстро завоевали свою популярность среди потребителей. Со временем подобные карты стали выпускаться практически каждой кредитной организацией, а потому выбрать подходящую может быть несколько проблематично.

Где же лучшая?

Согласно опросам потребителей лучшая дебетовая карта для автомобилиста на сегодняшний день выпускается Тинькофф Банком. Причина столь высокой оценки данного продукта являются имеющиеся преимущества, среди которых наиболее значимыми следует считать:

Дебетовая карта от Тинькофф Банка позволяет автомобилистам существенно экономить собственные денежные средства за счет имеющегося кэшбека. Так, за покупки по карте банк начисляет держателю баллы, которые потом можно потратить на обслуживание автомобиля;

В большинстве случаев карты для автомобилистов в Тинькофф Банке имеют бесплатное обслуживание, однако, если все же обслуживание платное, то цена более чем доступная;

Получить такую карту на сегодняшний день настолько просто, что с подобной задачей справится даже маленький ребенок;

Клиенты Тинькофф Банка могут при возникновении проблем выйти на связь со специалистом банка в любое время суток;

Помимо бонусов Тинькофф Банк также начисляет проценты на остаток по счету карты ежемесячно. Таким образом, можно быстрее накопить на что-то.

Как оформить?

Чем Тинькофф Банк отличается от многочисленных конкурирующих кредитных организаций? Тем, что это уникальный банк. На сегодняшний день это единственный во всей стране интернет-банк, осуществляющий все взаимодействие с клиентам исключительно удаленно. А этом значит, что даже для оформления карты нет необходимости лично посещать отделение банка, тем более, что у Тинькофф Банка в принципе нет физических отделений. Для оформления дебетовой карты для автомобилистов достаточно только следовать очень простому алгоритму:

Первоначально необходимо зайти на официальный сайт Тинькофф Банка и внимательно ознакомиться со всеми продуктами, которые компания готова предложить потребителям;

После того, как подходящий вариант выбран, потребуется заполнить специальную форму и отправить заявку. Процесс, конечно, занимает пару минут, но вводить свои данные надо внимательно, чтобы не допускать ошибок;

Через несколько дней готовую карту привозит курьер.

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