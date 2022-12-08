Граждане в соцсетях нередко нелицеприятно отзываются о законодателях в своих регионах – Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась некоторыми соображениями по поводу работы властей в уходящем году на заседании Совета законодателей. Она упомянула как положительные тенденции ("пик напряжения [в экономике] нам удалось пройти без шоковых явлений"), так и отрицательные ("попытки сдерживания России коллективным Западом уже переходит все мыслимые и немыслимые границы").

Также она сделала несколько напутствий коллегам. Например, она сообщила, что сенаторы мониторят соцсети и выявляют негативное отношение пользователей к парламентариям. С этим, по мнению Матвиенко, надо что-то делать. "Граждане в соцсетях нередко нелицеприятно отзываются о законодателях в своих регионах", - сказала спикер палаты.

Она также предложила властям сделать как можно больше для присоединенных территорий: "ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области - это не новые субъекты – это наши, родные граждане, которые должны как можно быстрее почувствовать преимущества от вхождения в состав России".