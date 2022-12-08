В прокуратуре рассказали детали смерти рабочего на стройплощадке в Екатеринбурге

Прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела по факту гибели рабочего на стройплощадке Екатеринбурга.

Напомним, трагедия произошла 1 декабря на площадке по улице Сортировочная. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, погибшим оказался монтажник филиала строительной компании. Около 13.00 его придавило металлическим щитом опалубки, выгружаемым с манипулятора, в результате чего мужчина скончался.

28-летний гражданин одной из среднеазиатских республик работал в филиале строительной компании по трудовому договору, заключенному в сентябре 2022 года.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).