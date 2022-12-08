Депутат Госдумы заявил о риске срыва посевной на Среднем Урале

Посевная в Свердловской области в следующем году может сорваться из-за проблем с поставкой техники и запчастей в РФ. Об этом в своих социальных сетях написал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. По его словам, проблему с импортом удалось решить благодаря введению нулевой пошлины, параллельному импорту и хорошей работе Росагролизинга, однако риск все еще есть.

"Сейчас формируется бюджет Росагролизинга на 2023 год. После встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым принял решение запросить в минАПК Свердловской области информацию, сколько средств желательно зарезервировать под наш регион, чтобы техническое перевооружение уральских аграриев шло успешно и не возникло дефицита запчастей для иностранной техники", - заявил Иванов.

Он также добавил, что требуемую сумму будут защищать уже на федеральном уровне.

Напомним, в сентябре полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что регионы округа укрепили свой агропромышленный потенциал и сохранили высокие показатели самообеспеченности по основным видам продукции – яйцу, картофелю, молоку и мясу. Также они справились с последствиями засухи 2020 и 2021 годов и внедряют современные агротехнологии.

Несмотря на то, что в целом отрасль устойчива, индекс производства продукции сельского хозяйства в УрФО третий год подряд находится в отрицательной зоне – главным образом из-за неблагоприятных климатических условий.