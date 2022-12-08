Алексей Текслер назначил министра имущества Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер назначил Эльдара Белоусова министром имущества Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
С ноября 2020 года он занимал должность заместителем министра имущества.
Напомним, министр имущества Александр Богашов в июле был назначен заместителем губернатора. Исполняющим обязанности министра имущества Челябинской области была назначена Ольга Морозова