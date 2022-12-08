Студенты УрГЮУ отсудили у Минсоцполитики право на получение пособия

Студенты Уральской государственного юридического университета подали в суд на минсоцполитики Свердловской области из-за отказа в выплате им пособия как малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Павел учится на очном и проживает один, имея доход ниже прожиточного минимума. Из-за этого в апреле прошлого года он и обратился в министерства для получения пособия, вскоре после него с таким же вопросом в министерство обратилась и студентка Дарья. Обоим отказали, так как учащиеся имеют постоянную регистрацию в других регионах страны, а значит якобы не могут воспользоваться мерой соцподдержки, предназначенной жителям Свердловской области.

Тогда студенты обратились уже в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием признать действия регионального минсоцполитики незаконным и обязать назначить им соответствующие пособия с апреля 2021 года. Суд же объединил два заявления в одно производство, встав на сторону истцов.

"В суде истцы пояснили, что решение управления противоречит Конституции РФ, так как единственной причиной отказа в назначении социального пособия стало несоблюдение условия об отсутствии документа о регистрации по месту жительства в другом субъекте РФ. Павел и Дарья приехали на Урал из других субъектов, но оформили регистрацию по месту проживания – в общежитии вуза", - пояснили в пресс-службе.

Действия министерства признали незаконными, обязав выплачивать студентам в 1тыс. 533 рубля. Тогда уже ответчик обратился в Свердловский областной суд, но и там не нашел поддержки.

"Федеральным законом предусматривается назначение государственной социальной помощи, как по месту жительства заявителя, так и по месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. А потому оснований для отказа в удовлетворении заявлений истцов о предоставлении спорного социального пособия у управления социальной политики не имелось", - заявили в суде.