08 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: @RIA_Kremlinpool

Появились фото Шойгу и Герасимова на мероприятии, приуроченном к Дню героев Отечества

В Сети появилось фото министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в Кремле, где сегодня проходит мероприятие, приуроченное к Дню героев Отечества.

Шойгу и Герасимов в парадных мундирах были замечены на входе в Большой Кремлевский дворец.

(2022)|Фото: @RIA_Kremlinpool

Известно, что в Георгиевском зале состоится торжественная церемония, в ходе которой президент России Владимир Путин вручит медали «Золотая Звезда» Героям России. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди которых в том числе Герои Советского Союза, Герои России и кавалеры ордена Святого Георгия.

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