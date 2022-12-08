В зоне СВО погиб уроженец Сургута

В зоне проведения специальной военной операции погиб 37-летний доброволец, уроженец Сургута Сергей Голиков, сообщают власти Югры.

Голиков родился в Сургуте 21 июля 1985 г. Долго жил в Югре, в 2016 г. в связи с изменением семейного положения переехал в Новосибирскую область. Он вёл активную общественную деятельность, в 2020 г. стал депутатом Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

В мае 2022 г. Голиков отправился добровольцем в зону специальной военной операции. 27 ноября рядовой 51-го гвардейского парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского Сергей Голиков геройски погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции. У него в Новосибирской области остались жена и сыновья пяти и семи лет.

"Это был добросовестный, честный, прямолинейный человек, высказывался, причем всегда по существу, не пустословил. У него были большие планы по развитию детских площадок, спортивных сооружений", - сказала его коллега по депутатскому корпусу Зинаида Емельянова.

Похоронили Сергея Голикова 7 декабря в Сургуте с воинскими почестями на Аллее Славы городского кладбища. В городе живут его родители. С матерью героя по телефону связалась губернатор Югры Наталья Комарова, она поблагодарила её за воспитание сына и выразила соболезнования в связи с его гибелью.