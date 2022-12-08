В зоне СВО погиб уроженец Сургута

08 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Удары по системе военного управления Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/shtabugra

В зоне СВО погиб уроженец Сургута

В зоне проведения специальной военной операции погиб 37-летний доброволец, уроженец Сургута Сергей Голиков, сообщают власти Югры.

Голиков родился в Сургуте 21 июля 1985 г. Долго жил в Югре, в 2016 г. в связи с изменением семейного положения переехал в Новосибирскую область. Он вёл активную общественную деятельность, в 2020 г. стал депутатом Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

В мае 2022 г. Голиков отправился добровольцем в зону специальной военной операции. 27 ноября рядовой 51-го гвардейского парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского Сергей Голиков геройски погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции. У него в Новосибирской области остались жена и сыновья пяти и семи лет.

Доброволец из Сургута Сергей Голиков, погибший в зоне СВО(2022)|Фото: vk.com/shtabugra

"Это был добросовестный, честный, прямолинейный человек, высказывался, причем всегда по существу, не пустословил. У него были большие планы по развитию детских площадок, спортивных сооружений", - сказала его коллега по депутатскому корпусу Зинаида Емельянова.

Похоронили Сергея Голикова 7 декабря в Сургуте с воинскими почестями на Аллее Славы городского кладбища. В городе живут его родители. С матерью героя по телефону связалась губернатор Югры Наталья Комарова, она поблагодарила её за воспитание сына и выразила соболезнования в связи с его гибелью.

Теги: Сергей Голиков, Сургут, доброволец, СВО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети