08 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: instagram.com/damedvedev

Медведев допустил возвращение смертной казни без изменения Конституции - например, в военное время

Речи о немедленном возвращении в России смертной казни не идет, но это возможно при весомых основаниях, причем без изменения Конституции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает – убийств, прежде всего - или в военное время, как это и раньше бывало", - цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, в таких обстоятельствах менять конституцию "абсолютно излишне". "Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. А в таких условиях они не могут не измениться", - пояснил Медведев.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на X Всероссийском съезде судей заявил о том, что условий для возобновления смертной казни в РФ нет, для этого нужно переписывать всю Конституцию, а выход нашей страны из Совета Европы и напряженное историческое время – не повод возвращать эту крайнюю меру. В Кремле неоднократно заявляли, что обсуждений этого вопроса не ведут.

Теги: медведев, смертная казнь, конституция



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