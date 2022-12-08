Владимир Якушев: Ни одна семья военнослужащих не должна оставаться без внимания

Экономические возможности регионов по поддержке мобилизованных неодинаковы, но важен сам факт заботы и поддержки защитников Родины и их близких, об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

"Многое реализуется на федеральном уровне: от гарантированного размера денежного довольствия до кредитных каникул. Вместе с тем, каждый регион, исходя из своих возможностей и специфики, определяет дополнительные меры поддержки, откликаясь на общественный запрос о максимальном внимании к семьям тех, кто сегодня не дома, кто принимает участие в специальной военной операции", - подчеркнул полпред.

Также исходя из уже имеющейся практики реализации региональных мер поддержки он предложил подготовить предложения для обсуждения этой темы на федеральном уровне.