08 Декабря 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На срочную службу до конца года призовут более 3000 уральцев

Более 3 тыс. жителей Свердловской области до конца года будут призваны на срочную службу. Об этом в интервью Областной газете рассказал военный комиссар региона Юрий Аксенов.

"Могу сказать, что в этом году задание штаба Центрального военного округа по призыву чуть меньше, чем в предыдущие годы. Планируется, что из нашего региона на срочную службу призовут немногим более трех тысяч человек", - заявил военный комиссар.

Напомним, что в этом году призывная кампания продлится два месяца и завершится 31 декабря.

Юрий Аксенов сменил Сергея Чиркова на посту военного комиссара Свердловской области в прошлом месяце. Он прошел службу в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах, после чего несколько лет возглавлял военные комиссариаты в Березовском, а также Октябрьском и Ленинском районах Екатеринбурга.

Теги: срочная служба, призыв



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