08 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: kremlin.ru

Ограничения для уехавших в период мобилизации не обсуждаются – Кириенко

Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что "ничего не слышал о том, чтобы обсуждались ограничения для граждан, покинувших Россию в период мобилизации", передает РИА Новости.

Ранее в СМИ активно обсуждались слова сенатора Андрей Клишаса. Он не исключил, что могут быть ограничены "схемы, которые позволяют людям работать за рубежом", а деньги получать из России.

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", - сказал сенатор в интервью "Ведомостям".

Теги: сергей кириенко, ограничения, мобилизация, россияне



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