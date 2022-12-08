Ограничения для уехавших в период мобилизации не обсуждаются – Кириенко

Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что "ничего не слышал о том, чтобы обсуждались ограничения для граждан, покинувших Россию в период мобилизации", передает РИА Новости.

Ранее в СМИ активно обсуждались слова сенатора Андрей Клишаса. Он не исключил, что могут быть ограничены "схемы, которые позволяют людям работать за рубежом", а деньги получать из России.

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там (за рубежом), а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", - сказал сенатор в интервью "Ведомостям".