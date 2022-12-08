ВС признал несчастным случаем на производстве смерть тюменского фельдшера, который ушёл пешком за 50 км и погиб

Верховный суд РФ встал на сторону Гострудинспекции Тюменской области, которая признала гибель 39-летнего фельдшера несчастным случаем на производстве. Врач, напомним, пешком собирался пройти 50 км из-за забытых тонометра и пульсоксиметра, но попал под машину и погиб.

Гострудинспекция Тюменской области расследовала несчастный случай. В итоге его признали связанным с производством, работодателю выдано предписание составить акт формы Н-1 на погибшего работника. Не согласившись с решением Гострудинспекции, работодатель обратился в суд.

В итоге Верховный Суд Российской Федерации признал решение Гострудинспекции Тюменской области верным – работник пошел за медицинскими приборами, действуя в интересах работодателя, и был сбит легковым автомобилем. Государственная инспекция труда в Тюменской области осуществила защиту прав погибшего работника.

Напомним, 39-летний фельдшер Каир Кожахметов погиб недалеко от Нижней Тавды 18 декабря 2020 г. Его сбила машина, когда он шёл по морозу 50 км за забытым тонометром и пульсоксиметром. В тот день врач получил "нагоняй" от начальства за то, что забыл на выезде тонометр и пульсоксиметр. От фельдшера якобы потребовали вернуть их, причём "руководству было всё равно, как именно он их принесёт – хоть пешком пускай идёт". Денег на автобус у врача не оказалось. Он пошёл за 50 км пешком. Успел пройти только 27, когда попал под машину и погиб. Экспертиза развеяла слухи об алкогольном или наркотическом опьянении медика – анализы показали, что в момент аварии он был "чист".