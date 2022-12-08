Путин: "Родина – это не просто территория"

Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" героям России. На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

"Когда вы говорите о Родине, вы должны помнить: Родина – это не просто территория, это люди, которых вы защищаете. Мы все благодарны вам и вашим боевым товарищам за то, что вы делаете для отечества", - сказал Путин военным, подводя итоги церемонии.