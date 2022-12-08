Песков: Зеленский знает, что при желании конфликт на Украине может завершиться завтра

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине завершится в 2023 году.

Песков подчеркнул, что рассуждать об этом можно "до посинения", передает RT.

"Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании", — сказал представитель Кремля.

Зеленский ранее заявил, что вооруженный конфликт на Украине может быть завершен уже в 2023 году. По его словам, "украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время".