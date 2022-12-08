08 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: instagram.com/glava.ekb

Депутат призвал выделить финансирование на вторую очередь Преображенского парка

На строительство второй очереди парка Преображенский в Академическом не выделено финансирование в 2023 г. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат гордумы Михаил Матвеев в ходе выездного заседания депутатской группы содействия развитию восьмого района уральской столицы.

Парламентарий выразил возмущение, что объект, который был поддержан жителями города в конкурсе на благоустройство, могут не успеть завершить к 300-летию Екатеринбурга.

Михаил Матвеев предложил подготовить обращение к спикеру городской думы Игорю Володину, в котором группа депутатов выразит обеспокоенность возможным срывом строительства объекта.

"Более 120 тысяч жителей города доверили свой голос, чтобы работу продолжить и завершить в следующем году. Попробуем подготовить обращение и зададим вопрос на комиссии [гордумы] при втором чтении бюджета. Попробуем обязать администрацию города рассмотреть вопрос финансирования второй очереди реконструкции парка", - заявил депутат.

Теги: Преображенский парк, Михаил Матвеев, Академический



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