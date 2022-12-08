На стройплощадке в Екатеринбурге погиб рабочий

Сотрудники СКР расследуют уголовное дело о гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, трагедия произошла 1 декабря на площадке по улице Сортировочная, где рабочий получил травмы, от которых скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи уже осмотрели место трагедии и сейчас допрашивают представителей строительной компании и очевидцев и устанавливают детали произошедшего. Для этого была истребована необходимая документация, в том числе касающаяся соблюдения правил безопасности на строительном объекте. Сейчас также проводится судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о назначении других судебных экспертиз.

"Сообщение о происшествии поступило 1 декабря в отдел полиции №10 Железнодорожного района от врачей "скорой помощи". В ходе проверки была установлена личность погибшего - 28-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Полицейские также выяснили, что мужчина находился на территории РФ законно и работал на строящемся объекте по трудовому договору", - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.