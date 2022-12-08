08 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Россия 1

Путин обратился к военным в зоне СВО: "Для меня каждый из вас – герой"

Владимир Путин сегодня вручает звезды героев России в Кремле. Он поздравил всех награждаемых с днем Героев Отечества.

"Люди разных времен, эпох, судеб и характеров навеки вписали свои имена в историю нашего государства. Мы чтим каждого, кто своим мужеством, самоотверженностью заслужил это высокое звание. Звание героя является безусловной, наивысшей ценностью", - сказал президент.

Хотя награды вручаются сегодня не только военным, но и спасателям, космонавтам и другим людям, проявившим доблесть, особое внимание глава государства уделил в своей приветственной речи участникам специальной военной операции.

"Народ всегда отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за свою землю в бою и в тылу. Мы гордимся теми, кто сейчас с честью отстаивает наше общее право самим определять свою судьбу. Сегодня те, кто проявил доблесть в ходе СВО, получат награды", - сказал Путин.

Он добавил: "Хочу обратиться к тем, кто сегодня на передовой. Для меня, для всех наших сограждан каждый из вас – герой. Хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту всенародной поддержки".

Теги: герой россии, владимир путин, церемония



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