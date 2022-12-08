В Челябинской области откроют центр реабилитации и трудоустройства для участников СВО

В Челябинской области откроют специальный центр реабилитации и трудоустройства для военнослужащих. Об этом на заседании совета при полномочном представителе Президента в УрФО Владимира Якушева заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор подчеркнул, что в регионе особое внимание уделяют тем, кто возвращается с боевых действий. Для них будет организован специальный центр реабилитации и трудоустройства. Будет оказываться вся необходимая помощь по линии минсоца.

Алексей Текслер подчеркнул, что безусловным приоритетом для региональных властей является оказание помощи самим мобилизованным и их семьям. Дополнительно к федеральным мерам был принят областной закон, который ввел пакет мер поддержки для участников СВО.

Для всех детей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев будут организованы новогодние елки и подарки.