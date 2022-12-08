В Березовском прошла тренировка воздушной тревоги

В Березовском сегодня прошла практическая объектовая тренировка по отработке действий населения при воздушной тревоге. Правда ее радиус не распространился дальше одного многоквартирного дома на Первомайской, 20.

"Такие тренировки нужны, чтобы в случае любой угрозы природного ли, техногенного ли характера, управляющие компании и жители города знали порядок действий, а углубленные укрытия в домах были готовы принять эвакуируемых", - написал в своих соцсетях глава города Евгений Писцов, отметив, что навыки эвакуации пригодятся при любой чрезвычайной ситуации.

В тренировке помогали управляющие компании, спецслужбы и местная администрация. Последняя заранее предупредила жильцов о тренировочном мероприятии и попросила отнестись к ним с пониманием.