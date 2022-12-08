США планируют подогревать украинский кризис до конца 2025 года, - Захарова

США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, об этом свидетельствуют документы, которые США не скрывают, передает РИА Новости.

Захарова напомнила, что президент США Джо Байден добивается решения Конгресса включить в бюджет на 2023 год помощь Киеву в размере 37 миллиардов долларов. Значительная доля пойдет на нужды украинской армии, а после решится, что из них осядет во всемирных банках и частных фондах, заявила дипломат.

По такой же логике в ноябре США был заключен контракт сроком на три года с компанией Raytheon на закупку для Киева систем ПВО, добавила Захарова.

В ноябре республиканцы в Палате представителей заявили, что ужесточат контроль за расходами на поставки оружия Киеву, потому что это деньги американских налогоплательщиков.