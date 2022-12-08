Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства в России для иностранцев, как и анонсировал недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон в целом регулирует суррогатное материнство, поскольку ранее это не осуществлялось. Пользуясь этим, иностранцы "заказывали" себе детей в России, женщины их вынашивали и рожали, а после этого новорожденных оформляли в консульствах стран как иностранцев и вывозили за границу. Как отмечалось, их судьбу невозможно было отследить, но известно, что часто их заказывали заграничные содомиты, а также детей отправляли для расчленения на органы.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что закону оказывается сильнейшее противодействие лоббистами "суррогатных" услуг для иностранцев. По данным, которые приводят российские власти, за последние годы таким образом было заказано и вывезено около 45 тысяч детей. Занимаются этим около 300 компаний. При этом во многих странах мира, в том числе западных, суррогатное материнство или полностью запрещено, или сильно ограничено. В результате Россия была крупнейшим поставщиком "суррогатных" детей.

Одна из поправок, принятых во втором чтении, предусматривает, что дети, рожденные от суррогатной матери-россиянки, становятся гражданами России и не могут утратить это гражданство до достижения ими 18 лет. Еще одна заключается в том, что при расторжении брака право потенциальных родителей на ребенка определит суд. Это мера против фиктивных браков, которые могут быть использованы для достижения целей суррогатного материнства, считают законодатели.

"Закон принят. Суррогатное материнство для иностранцев запрещено. Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", - написал Володин в своем канале.

Он также заявил, что на депутатов оказывалось сильное давление.

Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Традиционные религии России призывают вообще запретить суррогатное материнство как противоестественную технологию, противоречащую природе человека и размывающую семейные ценности.