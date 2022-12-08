08 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

На поддержку аграриев в Челябинской области в 2022 году направили 2,7 млрд рублей

В Челябинской области на поддержку аграриев в 2022 году направили 2,7 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.

Субсидии выплачиваются более чем по 35 направлениям. На производство сельхозкультур, содержание скота, вовлечение в оборот новых сельхозугодий, на приобретение элитных семян, гранты фермерам, средства по программе комплексного развития сельских территорий на условиях софинансирования с федеральным бюджетом было выделено 1,25 млрд рублей.

На приобретение техники из областного бюджета выделено 273,3 млн рублей, приобретение удобрений 200 млн рублей, поддержку животноводства (субсидируется производство молока и мяса) 245 млн рублей, племенное дело 10 млн рублей, приобретение племенного молодняка 20 млн рублей, на строительство и модернизацию новых объектов АПК 254 млн рублей.

На переработку молока направлено 26,7 млн рублей, производство хлеба и муки 76,9 млн рублей. На возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур выделено 52,6 млн рублей, выплачены субсидии на уплату страховых премий, начисленных по договорам в области животноводства 52,7 млн рублей.

Теги: аграрии, сельское хозяйство, субсидии,



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