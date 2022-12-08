Речи о присоединении новых территорий в ходе военных действий на Украине не идет – Песков

В Кремле заявили, что присоединять новые территории в ходе СВО не собираются. Но при этом есть план полностью освободить вошедшие в состав РФ регионы Украины, участки которых сейчас подконтрольны Киеву.

"[О присоединении к России новых территорий] речи не идет. По крайней мере никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить", - цитирует РБК пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.