В ходе спецоперации погиб 21-летний мобилизованный уралец

На территории проведения спецоперации погиб 21-летний житель п. Новоуткинск (Свердловская область) Максим Белоусов. Парень был призван в рамках частичной мобилизации, но не пробыл в местах боевых действий и двух месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Первоуральского городского округа, похороны уральца прошли сегодня. Организационные моменты взяла на себя компания, подконтрольная администрации.

Максим Белоусов закончил Первоуральский металлургический колледж в прошлом году, после чего отслужил в армии в звании гранатометчик. После вернулся в поселок, где устроился на литейный завод. 28 сентября его мобилизовали, 11 ноября он последний раз связался с родными, сказав, что у него все хорошо, а 19 ноября семья получила весть о его смерти.

Дома у Максима Белоусова остались родители, сестра и девушка.