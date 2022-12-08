08 Декабря 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: форум Утро

В ходе спецоперации погиб 21-летний мобилизованный уралец

На территории проведения спецоперации погиб 21-летний житель п. Новоуткинск (Свердловская область) Максим Белоусов. Парень был призван в рамках частичной мобилизации, но не пробыл в местах боевых действий и двух месяцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Первоуральского городского округа, похороны уральца прошли сегодня. Организационные моменты взяла на себя компания, подконтрольная администрации.

Максим Белоусов закончил Первоуральский металлургический колледж в прошлом году, после чего отслужил в армии в звании гранатометчик. После вернулся в поселок, где устроился на литейный завод. 28 сентября его мобилизовали, 11 ноября он последний раз связался с родными, сказав, что у него все хорошо, а 19 ноября семья получила весть о его смерти.

Дома у Максима Белоусова остались родители, сестра и девушка.

Теги: мобилизация, смерть



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