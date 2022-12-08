Озвучена сумма ущерба от коррупционных преступлений, совершенных в Прикамье

В 2022 г. в Прикамье полицией выявлено 417 преступлений коррупционной направленности, из которых 201 – категории тяжких и особо тяжких. Об этом на пресс-конференции заявил замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД Александр Лузин.

Общий ущерб от указанных преступлений превысил 640 млн руб., из которых злоумышленники добровольно возместили 800 тыс. руб., пишет "Ъ-Прикамье". Также в текущем году сотрудниками полиции установлено 267 фактов получения и дачи взяток, средний размер которых составляет 176,7 тыс. руб.

За совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечены 159 человек.