08 Декабря 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Системная критика уборки снега привела Беглова на первое место "Медиалогии"

Губернатор Петербурга Александр Беглов возглавил рейтинг глав СЗФО по итогам ноября 2022 года. В опубликованном «Медиалогией» исследовании глава Петербурга идет с серьезным отрывом от коллеги из Ленобласти Александра Дрозденко. Однако добиться этих позиций Беглов смог из-за выросшего количества негативных упоминаний в СМИ на фоне системной критики проваленной кампании по уборке снега и «мусорной реформы».

В рейтинге «Медиалогии» Беглов набрал 13,2 тысячи упоминаний в СМИ, в то время как его ближайший «соперник», глава Ленинградской области Александр Дрозденко, занял второе место с 5,5 тыс. упоминаний в медиа.

рейтинг, медиалогия, лп(2022)|Фото: mlg.ru/ratings/vlast/governors/11710/ скрин

При составлении рейтинга аналитики «Медиалогии» не учитывают характера упоминаний: позитивных или негативных. Количество последних в СМИ в последние дни резко выросло из-за провала Смольным кампании по уборке снега. Неспособность чиновников обеспечить эффективную работу коммунальщиков привело к очередному снежному коллапсу в городе, образованию пробок, росту ДТП и случаев получения травм среди пешеходов. В экспертном сообществе отмечали, что повторяющаяся из года в год ситуация говорит о «бардаке» в профильных комитетах городской администрации и не позволяет надеяться на позитивные изменения в ближайшем будущем.

В конце 2022 года повторяется ситуация с мусором, которая фиксировалась в начале текущего года. Начатая Смольным «мусорная реформа» была провалена в кратчайшие сроки и спустя почти 12 месяцев ошибки не были исправлены.

Теги: медилогия, александр беглов, уборка снега, смольный



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