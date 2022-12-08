В России создается пантеон воинов-героев – министр просвещения

В России создается пантеон героев.

"Идет работа над созданием национального пантеона героев. Порядка ста воинов-героев в него войдет", - сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кравцов считает, что "духовные ценности в России – это не просто слова, а продуманная политика".

"Уровень патриотически настроенных школьников у нас очень достаточно высокий. Понятно, что есть над чем работать, только системная работа даст результат", - сказал министр на заседании президиума Совета законодателей Федерального собрания РФ.