08 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: минобрнауки.рф

В России создается пантеон воинов-героев – министр просвещения

В России создается пантеон героев.

"Идет работа над созданием национального пантеона героев. Порядка ста воинов-героев в него войдет", - сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кравцов считает, что "духовные ценности в России – это не просто слова, а продуманная политика".

"Уровень патриотически настроенных школьников у нас очень достаточно высокий. Понятно, что есть над чем работать, только системная работа даст результат", - сказал министр на заседании президиума Совета законодателей Федерального собрания РФ.

Теги: пантеон героев, сергей кравцов, воспитание



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