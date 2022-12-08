08 Декабря 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: gazeta.a42.ru

Бюджет Среднего Урала на 2022 год увеличится на 5,8 миллиарда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменения в бюджет на 2022 год. В департаменте информполитики сообщают, что по прогнозам доход региональной казны на текущий год увеличится на 5,8 млрд рублей. Это станет возможным благодаря дополнительных поступлений из федерального бюджета.

Из этого следует, что и расходы регионального бюджета планируется увеличить на соответствующую сумму - до 386,3 млрд рублей.

"Изменения в бюджете текущего года позволят направить дополнительные средства в такие сферы как здравоохранение, транспортное обслуживание, спорт, а также реализацию инфраструктурных проектов", – отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Напомним, накануне депутаты приняли проект бюджета на 2023 и плановый период 2024-25 годов в третьем и окончательном чтении. Дефицит бюджета в Свердловской области в 2023 году составит порядка 19 млрд рублей.

Теги: бюджет, Куйвашев



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